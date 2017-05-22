İnegöl'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

BOZÜYÜK(Bilecik), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde eşi 36 yaşındaki Cihan Eren tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 23 yaşındaki Hatice Eren, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde toprağa verildi.

İnegöl'deki olay dün sabah Hasanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Eren, tartıştığı eşi Hatice Eren'i, çocukları 5 yaşındaki Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı oturma odasına götürdükten sonra yatak odasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Cihan Eren daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hatice Eren'in cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük İlçesine getirildi. Hatice Eren Yeni Mahalle'deki Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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