İnegöl'de bin 223 hükümlüye denetimli serbestlik

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2017 yılında bin 223 kişi denetimli serbestlikle topluma kazandırıldı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, Denetimli Serbestlik'ten yararlananlardan 47'sinin devlet kurumlarında çalışarak yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Denetimli serbestlik ile ilgili açıklamalar yapan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, “Denetimli serbestlik mahkemece belirlenen koşullar ve süre içinde, denetim planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı ifade eder. Ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır. Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik alternatif bir infaz sistemidir” dedi.

Başsavcı İnanç, İnegöl'de 2017 yılında denetimli serbestlikten bin 223 kişinin yararlandığını belirterek, bunlardan 47 hükümlünün kamu kurum ve kuruluşlarında kamu yararına ücretsiz olarak çalıştığını bildirdi. Hapis cezası denetimli serbestliğe çevrilenlerin hafta içi her gün 4 saat süre ile çalışmakta olduğunu belirten İnanç, diğer denetimli serbestlik kararlarında ise yükümlünün isteğine göre 2 saat ile 8 saat arasında çalıştırılmakta olduğunu, saat süresi kısaldıkça çalıştıkları gün sayısının artmakta olduğunu söyledi.

5 KİŞİYE ELEKTRONİK KELEPÇE

Yapılan değerlendirmede sabıkası, suç türü, suç işleyiş saatleri dikkate alınarak yüksek riskli görülen yükümlülere ev hapsi verilerek elektronik kelepçe ile takiplerinin yapıldığını belirten İnanç, halen 5 kişinin bu şekilde takibinin yapıldığını belirtti. Alkol alıp ailesine zarar veren eşler hakkında da çalışma yaptıklarını aktaran İnanç, “Alkol bağımlılığı veya alışkanlığı olup da evine alkollü olarak giden bu sebeple de meydana gelen aile içi şiddet olayları içinde ‘alkollü olarak evine gitmeme tedbiri’ verilmekte, bunlarda takibi de evine yerleştirilen 'alkol ölçüm cihazı' ile yapılmaktadır” dedi.



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