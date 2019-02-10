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İnegöl'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesine seyir halinde olan Abbas Ülken (59) yönetimindeki 16 FB 812 plakalı otomobil,...

İnegöl'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesine seyir halinde olan Abbas Ülken (59) yönetimindeki 16 FB 812 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emre Kılıç (23) yönetimindeki 16 YE 285 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 FB 812 plakalı otomobil yan yatarken, diğer otomobil ise yağmur suyu kanalına düşerek askıda kaldı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 16 FB 812 plakalı otomobilde bulunan Mikail Ünal (42) yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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