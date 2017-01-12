İnegöl'de 2 katlı ev yandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Deydinler Mahallesinde, Ali Kızılkaya'ya ait iki katlı ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Deydinler Mahallesi'nde emekli memur olan Ali Kızılkaya’ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında, iddiaya göre sobadan sıçrayan alevler, yangına neden oldu. Evin birinci katında eşi Beytiye Kızılkaya ile birlikte uyuyan Ali Kızılkaya, sabah saat 04.00 sıralarında evdeki yoğun dumanı fark ederek evden dışarıya çıktı.

İTFAİYE ARACI YOLDA KALDI

İhbar üzerine harekete geçerek tüm araçlarla yangın yerine ulaşmaya çalışan İtfaiye ekiplerinden bir yangın söndürme aracı, tepede bulunan eve yoldaki buzlanma nedeniyle çıkamadı. Diğer araçlarla yangın yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Buzlanma nedeniyle rampaya çıkamayan yangın söndürme aracı için bu sefer de mahalle sakinleri seferber oldu. Araç, traktörlerle çekilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Yolda kalan araçtaki su diğer yangın söndürme araçlarına nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına devam edildi.

İtfaiye ekipleri şiddetli lodosa rağmen yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu Ali Kızılkaya'nın iki katlı evi kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Ali Kızılkaya ve eşi Beytiye Kızılkaya'ya 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi. Çift komşuları tarafından misafir edilirken, yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.



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