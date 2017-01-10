İnegöl'de 185 yıllık tarihi bina yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde 4 işyerinin bulunduğu 185 yıllık tarihi binada kafeteryadan çıkan yangında kül oldu.

İnegöl'ün tarihi yerlerinden İshakpaşa Camisi ve Külliyesi ile 2013 yılındaki büyük yangında alevlere teslim olan tarihi Cafer Paşa Han’ın karşısında bulunan, 185 yıllık tarihi binada yangın çıktı. Binanın ikinci katındaki kafede saat 04.00 henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahale ettiği yangında kafe ile birlikte binadaki 43 işyeri küle döndükten sonra yangın söndürülebildi. Tarihi ahşap bina küle dönerken, alevlerin bitişikteki banka şubesine sıçramaması için büyük çaba gösterildi.

Soruşturma başlatılırken, yangının çıkış araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI