İneğin yaraladığı genç kız askeri helikopterle taşındı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkoru Mahallesi'nde meydana geldi. Sunay Karabudak sağmak istediği ineğin tepmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaralandı. Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak'ın durumu ağırlaşınca askerden yardım istendi. Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, Pütürge Devlet Hastanesi'ndeki Karabudak'ı alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Karabudak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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