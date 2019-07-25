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İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Veteriner hekim Özlem Çelik, saat 02.30 sıralarında,...

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Veteriner hekim Özlem Çelik, saat 02.30 sıralarında, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırmak için Seydikemer'in kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damına gitti. Doğum yapacak ineğin yanına, aydınlatma için seyyar lamba çekildi. Bekar olan, 5 yıllık veteriner Çelik, ineğe sezaryanle doğum yatırdı. Doğumun ardından seyyar lambanın kablosuna temas edince, kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Hayvan damının sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye'deki bir özel hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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