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İndiği servis minibüsünün altında kalan öğrenci öldü

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, servis minibüsünden inmek isterken, ayağının kayması sonucu tekerleklerin altında kalarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tatbak, hastanede...

İndiği servis minibüsünün altında kalan öğrenci öldü

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, servis minibüsünden inmek isterken, ayağının kayması sonucu tekerleklerin altında kalarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tatbak, hastanede yaşam savaşını kaybetti. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Ali Tatbak, törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cevdetpaşa İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Tatbak, geçen cuma günü dersten çıktıktan sonra A.G. yönetimindeki 27 K 8071 plakalı servis minibüsüyle evine döndü. Ancak küçük çocuk, indiği yerdeki kum yığınına ayağı takılıp ayağı kayınca, indiği minibüsün tekerlekleri üzerinden geçti. Ali Tatbak'ın çığlıkları üzerine sürücü A.G. minibüsü durdurdu. Ağır yaralı halde minibüsün altından çıkarılan Ali Tatbak, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edilen küçük Ali, bu sabah doktorların müdahalesine karşın  yaşamını yitirdi.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tatbak'ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi.
ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEK KOYDU
Ali Tatbak'ın arkadaşları, Cevdetpaşa İlkokulu 3/A sınıfında çiçekle süsledikleri sırasına fotoğrafını koyarak andı. Sınıfta yapılan anma töreninin ardından okul müdürü Abdulkadir Gülşen, sınıf öğretmeni Veli Dere ve bazı arkadaşları, Ali Tatbak'ın mezarına giderek dua etti.
Gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü A.G. ise, sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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