Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

İndiği minibüsün altında kalan 88 yaşındaki kadın öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde indiği minibüsün çarptığı 88 yaşındaki Saadet Sayın, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde...

İndiği minibüsün altında kalan 88 yaşındaki kadın öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde indiği minibüsün çarptığı 88 yaşındaki Saadet Sayın, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan bir çocuk annesi Saadet Sayın, hastaneye gitmek için İlker Koç yönetimindeki 60 M 1906 plakalı minibüse bindi. Minibüs Erbaa Devlet Hastanesi önüne geldiğinde Sayın araçtan indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Sayın'a az önce indiği minibüs çarptı.
Aracın altında kalan Sayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü İlker Koç gözaltına alınırken, kazayla iilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246