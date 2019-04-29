İncirlik'teki nükleer silahlar taşındı mı?

ADANA'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde varlığı bugüne kadar yetkili kaynaklar tarafından doğrulanmayan B-61 tipi nükleer bombaların, Romanya'ya taşındığı iddia edildi. Rus uzmanların bu iddiasına karşılık, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, nükleer bombaların halen İncirlik'te olduğunu ve ABD'nin bunları bir yere taşıma niyetinin olmadığını savundu.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne 1950'de Hava Atış Bombardıman Destek Grup Komutanlığı adı ile kurulan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan her krizde dünyanın gözünü çevirdiği İncirlik Hava Üssü'nde varlığı bugüne kadar resmi olarak doğrulanmayan nükleer silahlar, 'taşınma' iddiasıyla yine gündeme geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nde hava Suriye'ye yönelik operasyonlarda tekrar ısınmıştı. Suriye operasyonuna katılan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Katar'ın aralarında olduğu 40'a yakın ülkenin destek sağladığı koalisyon güçleri, 2016'nın son aylarında İncirlik Üssü'nü terk etti. ABD'nin savaş uçağının kalmadığı, sadece kargo uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlerin aileleri de, 29 Mart 2016'dan itibaren kesin emir kapsamında tahliye edildi. Bu çerçevede İzmir ve Muğla'nın yanı sıra Adana'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı ve Adana Konsolosluğu'ndaki personelin eş ve çocukları tahliye edildi. Asker ve sivil personelle birlikte ailelerin de bulunduğu İncirlik Üssü'nde 5 bine ulaşan ABD'li nüfusu bugün 1400'e kadar geriledi. Üste bir tek savaş uçağı da kalmadı.

SIRA NÜKLEER BOMBALARDA MI?

Eski görkemli günlerini geride bırakan İncirlik Hava Üssü'nde varlığı resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan nükleer silahların da taşınması, Rus askeri uzmanların iddiasıyla gündemde tekrar yerini aldı. İlk kez 2006'nın Ağustos ayında Brüksel merkezli bir haber sitesindeki yayının ardından, İsrail'in gizli servisi MOSSAD'ın resmi sitesinde de İncirlik Üssü'ndeki nükleer bombaların ABD'nin Romanya'nın Caracal kenti yakınlarındaki Deveselu'daki hava üssüne taşınacağı iddia edilmişti. O günden bu yana birçok Amerikalı uzman, siyasetçi, asker ve diplomat İncirlik'teki ABD'ye ait nükleer silahların artık güvenli bir konumda olmadığını belirterek geri çekilmeleri yönünde görüşler ortaya koydu, kimileri ise Türkiye'nin bu silahlara el koymasından endişe ettiklerini açıkça dile getirdi.

SON İDDİA

Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve enstitüdeki Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İş Birliği Örgütü Gelişimi Bölümü'nün Başkanı Vladimir Yevseyev, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı yüzünden ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu değerlendirdi. Yevseyev, ellerindeki istihbarata göre, İncirlik'teki nükleer başlıkların belli bir süre önce Romanya'ya taşındığını söyledi.

KARATAŞ: BOMBALARIN BİR YERE GİTTİĞİ YOK

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise 50 nükleer bombanın hâlâ İncirlik Üssü'nde bulunduğunu, ABD'nin bombaları bir yere götürme niyetinin olmadığını söyledi. İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin politikalarını değiştirdiğini, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek verdiğini anlatan Karataş, "ABD'nin yapmaya çalıştığı şey hem Türkiye'nin S-400 alımına mani olmak hem F-35 satmamak hem de İncirlik'te bu bombaları tutmaya devam etmek. Romanya'ya taşısa o zaman Romanya'dan böyle bir bombayı atması en az 1-1,5 saatlik bir zaman farkını yaratacaktır. Amerika bunu kabul etmez" dedi.

'ADANA YOK OLUR'

Türkiye'nin çok yüksek tahrip gücüne sahip nükleer bombaları bulundurmasının ülke açısından tehdit niteliğinde olduğuna dikkat çekten Karataş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İncirlik'teki 50 adet uçaklardan atılabilen nükleer bomba var. B61-12, B613 veya B61-4 olan bombalar değiştirildi. Tahrip gücü yüksek termonükleer bomba olarak değerlendirdiğimiz bu bombalar, Hiroşima'ya atılan bombaların en az 4 katı kadar tahrip gücüne sahip. Daha önceki bombaların 4 veya 5 etkisine ek olarak bir de deprem etkisi de ekliyorsunuz. Bu nedenle bunlar ülke için önemli bir tehdit. Modern uçaklardan atılabilen bu bombaların tahrip güçleri ihtiyaca göre çok farklı şekilde ayarlanabiliyor. İncirlik'te bombaların hepsi ABD uçakları tarafından kullanılabiliyor. Türk uçaklarına da yüklenebileceği doğru değil. Nükleer bombaların Türkiye'den çıkartılması Türkiye açısından son derece olumlu bir gelişme olacak. ABD, İran'a karşı İsrail'in korunmasına yönelik olarak da yedek güç olarak bulundurduğu nükleer silahlardan vazgeçme niyetinde değil. Bombaların kullanılması durumunda İncirlik nükleer saldırıyla karşı karşıya kalır. Bu durumda Adana yok olur, Seyhan Nehri'ndeki su buharlaşır. Yunanlılar, taşınma iddiaları gündeme geldiğinde eylem yaptı 'Nükleer bomba istemiyoruz' diye, Romanya iddiaları yalanladı. ABD'nin hem nükleer bombalarına ev sahipliği yapıyoruz hem de bizi yerden yere vuruyorlar. Keşke ABD de nükleer bombaları alıp götürse."



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