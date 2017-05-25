İncir ağacı faciayı önledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde yol kenarında bariyer olmadığı için bir asfalt dökme makinesi evin bahçesine devrildi. Evin hemen yanındaki incir ağacı, iş makinesinin eve devrilmesini engelledi.Merkezefendi İlçesi Muratdede Mahallesi 238 Sokak'ta Sezai Nikbay yönetimindeki asfalt dökme makinesi seyir halindeyken, Hüseyin Güven ve Ayşe Güven çiftinin yaşadığı tek katlı evin bahçesine devrildi. Evde bulunan çift, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinin yaralanan şoförü Sezai Nikbay ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Güven ailesinin yaşadığı evin çatısı ve bahçesi zarar gördü. Bahçede bulunan incir ağacı ise iş makinesinin eve devrilmesini önledi. Asfalt dökme makinesi kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.O sırada bahçenin diğer tarafından olan kazazede ev sahibi Hüseyin Güven, incir ağacının bir faciayı önlediğini belirterek, "Sabah saat 09.15'te ekmek almaya giderken makinenin eve doğru kaydığını gördüm. Genellikle bu saatlerde evin önünde otururduk. O anda başka yerde bulunmamız bir faciayı önledi. Bariyer eksikliği var. Yol kenarına ya çelik bariyer ya da perde beton yapılmasını istiyorum. Eşim içeride ben de dışarıdaydım. İncir ağacı bizi korudu. Bariyer yapılması için illa birinin ölmesi gerekmez. Her gün bahçemde oturup çay içiyorum. Orada oturuyor olsaydım bana da zarar verebilirdi" dedi.

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