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İnceleme sonrasında o notere ceza kesildi

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, paralimpik tenisçi Büşra Ün'e gittiği noterde engelli rampası bulunmadığı gerekçesiyle, bina dışında hizmet verilmesi ve bu nedenle kendisinden 'yol ücreti' adı altında para..

İnceleme sonrasında o notere ceza kesildi

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, paralimpik tenisçi Büşra Ün'e gittiği noterde engelli rampası bulunmadığı gerekçesiyle, bina dışında hizmet verilmesi ve bu nedenle kendisinden 'yol ücreti' adı altında para talep edilmesiyle ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda, bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den Buca'da gittiği 16'ncı Noter'de engelli rampası olmadığı için bina önünde evrak imzalaması karşılığında yol ücreti talep edildiğinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı. İzmir Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı inceleme sonrasında İzmir 16'ncı Noter'in hizmet vermekte olduğu işyerinde otopark, bina girişi, iç kapıları, tuvaletler, bina içi yatay dolaşım, bina içi dikey dolaşım, acil durum ve bina tesisatı, yönlendirme ve işaretlemeler, hissedilebilir yürüme yüzeyi ve işaretlemeleri ile ilgili olarak formun dokuz ayrı bölümünde eksiklikler tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

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