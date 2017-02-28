İmamın 'sala' okumasını engelleyenlerin yargılanmasına devam edildi

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan'a sala okutmadıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.Sızır beldesindeki merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında sala okumak için camiye gitti. İmam Ceylan sala okumaya başladığında camiye giren Ethem Ulutaş, iddiaya göre buna engel oldu. Salanın yarım kalmasıyla birlikte olayı duyanlar da sokağa döküldü ve karşıt görüşlü iki grup arasında bir süre tartışma oldu. Olay sonrası Ethem Ulutaş ve Emre Kekeç tutuklandı. Beldeyi karıştıran olayla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Davanın 13 Ocak'ta yapılan ilk duruşmasında, Ethem Ulutaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu sanıklardan Emre Kekeç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuksuz sanıkların haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ethem Ulutaş ile tutuksuz sanıklar Emre K., Hacı Hasan G., Hatem G., Erdoğan G., Remzi Ö., Osman C. ve Mustafa G. katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 sanık ise yakalanamadığı için duruşmaya katılmadı. Bugünkü duruşmada ilçe kaymakamı ve belde belediye başkanı tanık olarak dinlendi.KAYMAKAM: KAVGA ÇIKMASIN DİYE ÇABA GÖSTERDİMTanıklardan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, "O gün bu olayı haber aldığımda emniyetteydim. İki grubun karşı karşıya geldiğini öğrendiğimde Emniyet müdürüme ekip göndermesi talimatını verdim. Ben de fazla geçmeden olay yerine geldim. Sızır'a geldiğimde belediyenin olduğu yerde, meydanda iki grup vardı. Sızır'ın yapısı iki grup şeklindedir. Yarısı CHP'li yarısı da AK Partilidir. Salaya karşı çıkan grup bir tarafta ve sala okunmasını isteyen grup diğer taraftaydı. Bir kavga oluşmaması için çaba gösterdim. Ancak sala okunmasını istemeyen grup bana tepki gösterdi. Ancak ben bu salanın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı olduğunu söyledim. Yaklaşık 20 dakika içerisinde gruplar dağıldı. Grupların yeniden bir araya gelme ihtimalleri olduğundan her iki tarafta sözü geçenlerle olay çıkmaması için tekrar görüştüm. Benim amacım grupları dağıtmaktı. Benim üzerime gelenler de oldu. Polis arkadaşlar da araya girdiler. Onlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptım. İmamla görüştüm bana sala okurken engellendiğini söyledi" dedi.'SIZIR HASSAS YER'Sızır Belediye Başkanı CHP'li Nevzat Göksu ise, "Bizim o gün darbe girişimi sırasında cenazemiz vardı. Orada kulağımıza darbe oluyor söylemleri geldi. Eve gittim. Daha sonra meclis üyesi bir arkadaşım Sızır'da meydanda bir olay olduğunu söyledi. Ben kaymakamı aradım. Oda kendisinin ve polislerin olay yerine geleceğini söyledi. Daha sonra ben meydana gittim. Meydanda iki grup sözlü olarak atışıyorlardı. Sızır siyasi yönden hassas bir yerdir. Bu nedenle hemen grupların arasına girerek sakinleştirdim. Ben camide sala verilmesine karşı olma nedeniyle gerçekleşen olayla ilgili bilgi sahibi değilim. Ben o gün meydana çıkan grupların darbe için ya da salaya karşı çıktıkları için meydana çıktıklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme Ethem Ulutaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan 2017 tarihine erteledi.

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