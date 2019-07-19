Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda (2)

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ Mersin'in CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kuran Kursu'nda dayak iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. İlçe Müftüsü Ali Can'ın, imam Gazi...

İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda (2)

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
Mersin'in CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kuran Kursu'nda dayak iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.
İlçe Müftüsü Ali Can'ın, imam Gazi G.'yi korumaya çalıştığını öne süren Başarır, önergesinde şu sorulara yer verdi:
8 yaşındaki bir çocuğa dayak atan İmam Gazi G. hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Söz konusu dayakçı imam görevden el çektirilecek midir? Tarsus Müftüsü'nün yaşanan vahim olaydan basını uzak tutmaya çalışması, aileyi arayarak davacı olmamaları konusunda ricada bulunması ve bazı basın mensuplarını da arayarak konuyu gündeme getirmemeleri konusunda sözlü ricada bulunması doğru mudur? Doğru ise Tarsus Müftüsü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Müftülerin görevi, bölgelerindeki açılan kurslarda çocuklara dayak atan imamları korumak mıdır? Yoksa bu tür vakaları en asgari seviyeye çekmek midir? Son 5 yıl içerisinde müftülükler tarafından açılan kurslarda, çocukların darp, şiddet, taciz vs. edilmelerinden dolayı kaç kurs görevlisine idari işlem yapılmıştır?

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.