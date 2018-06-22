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İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (2)

GÖREV YAPTIĞI CAMİDE CENAZE NAMAZI KILINDI Sakarya'nın Erenler ilçesinde, İ.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitiren imam Ahmet Güldüğ'ün cenazesi mahallelinin omuzlarında görev yaptığı Bekirpaşa Merkez Camii'ne taşındı....

İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş (2)

GÖREV YAPTIĞI CAMİDE CENAZE NAMAZI KILINDI
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, İ.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitiren imam Ahmet Güldüğ'ün cenazesi mahallelinin omuzlarında görev yaptığı Bekirpaşa Merkez Camii'ne taşındı. İmamın oğulları Yusuf Güldüğ (28) ve Yunus Güldüğ (13) ile kızı Ayşe Güldüğ ayakta durmakta zorlanırken, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. İmamın yakınları ve mahalleli cami bahçesini tıklım tıklım doldurdu. Ahmet Güldüğ'ün cenaze namazı imam olan kardeşi Cemal Güldüğ tarafından kıldırıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından imamın cenazesi baba evinin bulunduğu Çaykışla Mahallesi Cami'ne taşındı. İmamın cenazesi burada ikindi namazı sonrası kılınacak ikinci cenaze namazının ardından Çaykışla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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