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İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internette canlı yayın yaptı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı M.A. (43), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ve doktorların bir süre sonra ikna ettiği M.A., çatıdan indi. O anları izleyen...

İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler internette canlı yayın yaptı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı M.A. (43), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ve doktorların bir süre sonra ikna ettiği M.A., çatıdan indi. O anları izleyen bazı vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İmam M.A., bir süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açtığını öğrenince, çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede temizlik işçisi olan eşinin tekrar barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfkelenen M.A. çatıya çıktı. M.A.'yı gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. M.A.'yı önce hastanenin başhekimi ve doktorlar ikna etmeye çalıştı. Doktorlar yaklaşık 30 dakika uğraştı, ancak başarılı olamadı. Polis ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayı izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla çekerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polis ve doktorlar tarafından bir süre sonra ikna edilen M.A., çatıdan indirildi. M.A. daha sonra işlemler için emniyete götürüldü.

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