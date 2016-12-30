Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

İmam Hatip öğrencisi Nazlıcan'ın intiharındaki sır

OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde, öğretmenleri erkek arkadaşı olduğunu öğrenince bunalıma girdiği ileri sürülen İmam Hatip Lise öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan Toy, inşaat halindeki 5 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi. Olay...

İmam Hatip öğrencisi Nazlıcan'ın intiharındaki sır
OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi'nde, öğretmenleri erkek arkadaşı olduğunu öğrenince bunalıma girdiği ileri sürülen İmam Hatip Lise öğrencisi 15 yaşındaki Nazlıcan Toy, inşaat halindeki 5 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay 28 Aralık'ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlıcan Toy, 28 Aralık'ta okul çıkışı İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'ndeki 5 katlı inşaata çıktı. Buradan kendini atan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nazlıcan Toy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Düziçi'nde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nazlıcan Toy'un, erkek arkadaşı olduğunu öğretmenlerinin öğrenmesi üzerine bunalıma girdiği, genç kızın bu nedenle intihar etitği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55