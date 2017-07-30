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İmam, 11 yaşındaki Kuran Kursu öğrencisine tacizden tutuklandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran Kursu öğrencisi 11 yaşındaki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.  Olay, Sorkun Mahallesi Mescit Camii'nde meydana...

İmam, 11 yaşındaki Kuran Kursu öğrencisine tacizden tutuklandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran Kursu öğrencisi 11 yaşındaki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 
Olay, Sorkun Mahallesi Mescit Camii'nde meydana geldi. Camideki Kuran kursuna devam eden bir kız öğrenci, ailesine kurs hocası ve aynı zamanda cami imamı M.F.'nin tacizde bulunduğunu söyledi. Aile bunun üzerine Jandarma Karakolu'na gidip, imam M.F. hakkında şikayette bulundu. Şikayet ardından evli ve 2 çocuk babası imam M.F. gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.F., dün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı. 

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