İlkokul öğrencisi serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, () - MUŞ’un Hasköy ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri’ne giren 11 yaşındaki Davut Yırtıcı boğuldu.

Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan Davut Yırtıcı serinlemek için arkadaşları ile birlikte Karasu Nehri’ne gitti. Burada yüzmeye başlayan Yırtıcı, bir müddet sonra girdiği nehirden çıkmadı. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen köylüler, nehirde arama çalışması başlattı. Yüzme bilen köylülerin yaptığı aramalar sonucu talihsiz çocuğun cesedi nehirden çıkartıldı.

Bu yıl teşekkür belgesiyle Koç Köyü İlkokulu dördüncü sınıftan mezun olan Davut Yırtıcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Davut Yırtıcı'nın ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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