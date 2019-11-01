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İlkokul mezunu sahte dişçi suç üstü yakalandı
ADANA'da, ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45) hasta gibi davranarak gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin kendisini diş...
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:06
ADANA'da, ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45) hasta gibi davranarak gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin kendisini diş hekimi olarak tanıtığını ve muayenehane açtığını belirledi. Bunun üzerine bir polis memuru muayenehaneyi arayarak, dişine dolgu yaptırmak için randevu aldı. Hasta gibi muayenehaneye giden polis memuruna müdahale eden sahte diş doktoru, içeri giren ekipler, tarafından suçüstü yakalandı. Sahte diş hekiminin, eşi G.B. ile birlikte çalışarak, çok sayıda vatandaşı muayene ettiği ortaya çıktı.
İLKOKUL MEZUNU ÇIKTI
Şüphelinin muayanehanede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin kendisini diş hekimi olarak tanıtığını ve muayenehane açtığını belirledi. Bunun üzerine bir polis memuru muayenehaneyi arayarak, dişine dolgu yaptırmak için randevu aldı. Hasta gibi muayenehaneye giden polis memuruna müdahale eden sahte diş doktoru, içeri giren ekipler, tarafından suçüstü yakalandı. Sahte diş hekiminin, eşi G.B. ile birlikte çalışarak, çok sayıda vatandaşı muayene ettiği ortaya çıktı.
İLKOKUL MEZUNU ÇIKTI
Şüphelinin muayanehanede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
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