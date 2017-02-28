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İlk yüz nakilli Uğur Acar'ın yargılandığı davaya devam edildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşının, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi....

İlk yüz nakilli Uğur Acar'ın yargılandığı davaya devam edildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşının, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, ölen kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileriyle Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birklikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre 'bu arabayı yakacağım' deyip  otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi.
Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Uğur Acar katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ DİNLENECEK
Duruşmada savcı, maktule olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık görevlileri ile Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Uğur Acar'ın avukatı Bayram Bayazıt, "Dosya bizim açımızdan tamamlanmıştır. Yargılanmanın genişletilmesine lüzum yoktur. Müvekkilimin dosyadan yargılanmaması gerekir. Beraatını talep ediyorum" dedi.
Hatice Kaya'nın avukatı İlkay Koyuncu ise yargılamanın genişletilmesine gerek olmadığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti maktule ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık görevlileri ve Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi kararıyla duruşmayı erteledi.
SİGARA YAKARKEN KENDİNİ YAKMIŞ
Uğur Acar önceki duruşmada verdiği ifadesinde, olay akşamı Numan Acar ve arkadaşları Hasan Yıldız'la birlikte Ramazan Kaya'nın otomobiliyle gezdiklerini belirterek, "O gün çok alkol almıştık, araç birden stop etti. Ramazan Kaya, 'Bu aracı yakacağım' dedi. Ön tarafına bir şeyler döktü. O sırada üzerine benzin dökülmüş. Daha sonra birkaç adım geri gitti, sigarasını yakarken kendini yaktı" dedi.

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