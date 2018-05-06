İlk iş gününde, çalıştığı inşaatın 4'ncü katından düşüp öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da işe başladığı ilk gün, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşüp ağır yaralan kalıp ustası Naci Altıntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Samsun'un merkez İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak işe başlayan Naci Altıntaş, ilk iş gününde 4'üncü kattaki iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan, evli ve 1 kız çocuğu babası Naci Altıntaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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