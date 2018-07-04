İlişkiye girdiği kişinin parasını çaldı

SAMSUN'da otostopla durdurduğu sürücülerle ilişkiye girdiği iddia edilen Türkan H., bir kişinin çantasından 1300 lira çaldığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Adalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otostop yaparak durdurduğu sürücülerle ilişkiye giren Türkan H., M.Ü. adlı kişiyle otomobilinde 50 TL karşılığında ilişkiye girdi. Türkan H., ardından otomobilden inerek ayrıldı. Yoluna devam eden M.Ü., otomobilin ön kısmında bulunan çantasından 1300 lirasının çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu.

Atakum İlçe Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada parayı çalanın Türkan H. olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.



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