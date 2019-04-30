İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası ve annesini öldüren Birkan Ö., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası ve annesini öldüren Birkan Ö., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
30 Nisan 2019 Salı 23:36
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası ve annesini öldüren Birkan Ö., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:01
|05:56
|13:13
|17:04
|20:08
|21:49