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İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (2)

PİŞMAN DEĞİLMİŞ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası Fethi Ö. ile annesi Dilek Ö.'yü tabancayla vurarak, öldüren Birkan Ö. (20), sorgulanmak üzere, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne...

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (2)

PİŞMAN DEĞİLMİŞ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası Fethi Ö. ile annesi Dilek Ö.'yü tabancayla vurarak, öldüren Birkan Ö. (20), sorgulanmak üzere, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. MOBESE kameralarının kayıtlarından aracının bulunduğu yer tespit edilerek, yakalanan Birkan Ö.'nün anne- babasını öldürdüğü tabancaya da el koyuldu. Birkan Ö.'nün, ilk ifadesinde, kendisinden 10 yaş büyük kadınla ilişkisi olduğu için ailesiyle tartıştığını, psikolojisinin bozulduğunu ve cinayet nedeniyle pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Birkan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), ()

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