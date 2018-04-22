Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan profesör tutuklandı

KAYSERİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli, evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Fuat Duygulu (42), kısa süre önce kendisinden ayrılan ilişki yaşadığı Sibel İ.'yi çıkan tartışmada bıçakla ağır...

İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan profesör tutuklandı
KAYSERİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli, evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Fuat Duygulu (42), kısa süre önce kendisinden ayrılan ilişki yaşadığı Sibel İ.'yi çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı. Prof. Dr. Duygulu tutuklanırken, hastanede tedavisi süren Sibel İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Olay, 2 gün önce merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Fuat Duygulu, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Sibel İ. ile konuşup yeniden bir araya gelmek için spor yaptığı salonun önüne gitti. Daha önce ilaç mümessili olarak çalışan Sibel İ., Prof. Dr. Duygulu'nun isteğine olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Prof. Dr. Duygulu, yanındaki bıçağı çıkarıp Sibel İ.'yi karnından ve bileğinden bıçakladı. Sibel İ. kanlar içinde yere yığılırken, Duygulu çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Prof. Dr. Duygulu gözaltına alınırken, Sibel İ. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Sibel İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Prof. Dr. Duygulu, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. Duygulu, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314