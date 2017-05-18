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İlik kanseri teşhisi konulan er, hayatını kaybetti

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konularak memleketi Gaziantep'te tedaviye alınan er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer hastanede yaşamını yitirdi. Vatani görevini yapmak...

İlik kanseri teşhisi konulan er, hayatını kaybetti

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konularak memleketi Gaziantep'te tedaviye alınan er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer hastanede yaşamını yitirdi.
Vatani görevini yapmak için 7 ay önce Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne giden Ogün Güzelyer'e gittiği hastanede ilik kanseri teşhisi konuldu. Ailesinin yanında tedavi görmesi için memleketi Gaziantep'e gönderilen Güzelyer'in, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 13 gün önce Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilen Güzelyer, akşam saatlerinde mücadelesini kaybetti.
Doktorlardan Güzelyer'in ölüm haberini alan annesi Gülseren ve babası Cuma Güzelyer ile yakınları yasa boğuldu. Yaşamını yitiren ve bekar olan Güzelyer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Asri mezarlıkta düzenlenecek askeri törenle toprağa verileceği belirtildi.

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