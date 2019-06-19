Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce ilik nakli beklerken yaşamını yitiren Tuğçe Bayraklı (13) anısına, eğitim gördüğü ortaokulun bahçesine çeşme yaptırıldı. Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi...

İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme
ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce ilik nakli beklerken yaşamını yitiren Tuğçe Bayraklı (13) anısına, eğitim gördüğü ortaokulun bahçesine çeşme yaptırıldı.
Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Tuğçe Bayraklı, 2 yıl önce aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Tuğçe’yi unutmayan okul yönetimi ve kaymakamlık, anısını yaşatmak için okul bahçesine çeşme yaptırdı. Çeşme, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve anne Neriman Bayraklı, baba Nihat Bayraklı ile öğrencilerin katılımıyla hizmete açıldı. Kaymakam Keçeli, Tuğçe’nin zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini ve ailesinin sonuna kadar kızları için mücadele ettiğini söyledi.
Tuğçe'yi yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Keçeli, "Tuğçe için ilik kampanyası gerçekleştirilmişti. Ailede var gücü ile mücadele etti. Bize düşen kısım o mücadeleye destek olmaktı. Bundan sonra elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Öğrencimizin ismini bir çeşme ile yaşatmış olduk. Arıtma sistemi ile öğrencilerimiz rahat bir şekilde çeşmeyi kullanabilecekler. Allah ailesine sabır versin. Bu isim burada olduğu sürece Tuğçe’nin manevi hatırası hep okulumuzda olmaya devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328