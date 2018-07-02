İletişimi kesmeye çalışan jandarmaların davasında, FETÖ şeması ortaya çıktı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Turkcell Veri Merkezi'ni basarak iletişimi kesmek isteyen 10'u tutuklu, 1'i firari, 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan meslekten ihraç edilen albay S.T., ifadesinde, firari sanık binbaşı Ümit İpek'in darbe girişimi öncesi personelle toplantı yaptığını, jandarma içerisindeki örgüt personelinin bulunduğu şema olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, bahsedilen örgüt şemasının dosyaya delil olarak eklenmesine ve S.T.'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubaylar, iletişimi kesmek için Gebze'de bulunan Turkcell Veri Merkezi'ni bastı. Ancak, jandarmalar iletişimi kesemedi. Darbe girişiminin ardından, veri merkezini basan jandarmalar tutuklandı.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar, Gebze Jandarma eski Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci, Osman Horat, Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. 10'u tutuklu, 1'i firari, 15 sanığın yargılandığı davada, savcı geçen duruşmada, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan tutuklu sanıkların ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davada, etkin pişmanlıktan yararlanan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken meslekten ihraç edilen eski albay S.T.'nin ifadeleri okundu. S.T.'nin ifadesinde, firari sanık binbaşı Ümit İpek'in 15 Temmuz öncesi personelle toplantı yaptığını, jandarma içerisindeki örgüt personelinin bulunduğu şema olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, S.T.'nin davada tanık olarak dinlenmesine ve bahsedilen örgüt şemasının dosyaya delil olarak eklenmesine, ayrıca tutuklu sanıklardan Abdülkadir Öz'ün 15 Temmuz akşamı Gebze kışlası önünde yaptığı konuşmaların yer aldığı görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

VATANDAŞLARI MEYDANA GÖNDERMİŞTİ

15 Temmuz gecesi, darbe girişimi sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde toplanan kalabalığa seslenen Yüzbaşı Abdülkadir Öz, "Siz neyseniz, biz de oyuz. Bakın bu çocukların hepsi sizden gelme. Biz öyle bu devleti kolay bulmadık. Öyle kolay da kimseye teslim etmeyiz. Ancak biz askeriz. Siz buradan bir adım ileri atacak olursanız, ben bu üniformanın şerefi adına aklıma ne geliyorsa yaparım. Öncelikle böyle bir durumda destek verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şu anda sizin yaptığınız gösteri demokrasi adına yapılmış bir gösteri. Mevzuat, kanun bizde her zaman geçerlidir. Demokrasi adına yapılan gösteri bizim Gebze'mizde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılır. Lütfen Cumhuriyet Meydanı'na gidin ve toplanın" diye konuşurken, vatandaşlar da alkışlarla destekte bulundu.

Abdülkadir Öz'ün bu konuşması o gece sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı, haber olarak yayınlandı. Ancak vatandaşların dağılmasının ardından Abdülkadir Öz ve yanındaki subay ve astsubayların veri merkezine giderek iletişimi kesmeye çalıştıkları belirlendi.



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