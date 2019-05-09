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İlçede bir ayda 2273 şüpheli yakalandı, yüzlerce silah ele geçirildi

GAZİANTEP'in yaklaşık 900 sin nüfuslu Şahinbey ilçesinde nisan ayı boyunca yapılan operasyonlarda 2 bin 273 şüpheli yakalandı, 100 tabanca, 69 kurusıkı tabanca, 45 tüfek, bin 185 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin...

İlçede bir ayda 2273 şüpheli yakalandı, yüzlerce silah ele geçirildi
GAZİANTEP'in yaklaşık 900 sin nüfuslu Şahinbey ilçesinde nisan ayı boyunca yapılan operasyonlarda 2 bin 273 şüpheli yakalandı, 100 tabanca, 69 kurusıkı tabanca, 45 tüfek, bin 185 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin 56'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bağlı ekipler ile çarşı ve mahalle bekçileri nisan ayı boyunca ilçedeki denetimlerini sürdürdü. Ekiplerin çalışmasında 2 bin 273 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda da 100 tabanca, 69 kurusıkı tabanca, 45 tüfek, bin 185 mermi, 704,7 gram esrar, 980,25 gram metamfetamin, 119,54 gram eroin, 2 bin 717 uyuşturucu hap, 28,41 gram bonzai, 46,35 gram Jamaika ve 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerden 56'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bin 341 şüpheli şahsa ise adli ve idari işlem yapıldı.
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