İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3)

SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİ

İzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Sivil polis aracına bindirilen zanlının, üzerinin battaniye ile örtülmesi dikkat çekti.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()



