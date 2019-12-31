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İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (2)

'UYUŞTURUCU ALDIM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i...

GÜVENLİK 31.12.2019, 16:00
İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (2)

'UYUŞTURUCU ALDIM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'
İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i evinde, aynı tabancayla öldüren Enver Yıldız'ın (30) yakalandığındaki ilk sözleri "Uyuşturucu aldım ne yaptığımı bilmiyorum" oldu.
Öte yandan katil zanlısı Yıldız'ın yaralı olarak ele geçirildiği Atatürk Mahallesi'ndeki 1563 numaralı evde bulunan 2 kişiyi, "İki kişiyi öldürdüm, bir polisi yaraladım. Beni saklamazsanız sizi de öldürürüm" diyerek, rehin aldığı ortaya çıktı.
CİNAYETLERİ PARA İÇİN İŞLEMİŞ
Öte yandan İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın eşi Vildan Park polise verdiği ifadesinde, oturdukları sırada zili çalan kapıyı eşinin açtığını, yüzü maskeli, elleri eldivenli ve üzerine yeşil mont, siyah pantolon ve ayağında bot olan 1.80 boylarında bir erkek gördüğünü anlattı.
Elinde silah bulunan saldırganın, kasanın yerini sorduğunu ardından boğuşmaya başladığı eşinin başına ateş ettiğini ifade etti. Vildan Park, saldırganın daha sonra kendisine kasanın yerini sorduğunu, para istemesi üzerine de 500 TL verdiğini belirtti.
Doktor Harun Gülcemal'in de ifadesinde, evinin önünde aracına bindiği sırada arkasından gelen saldırganın kendisini silah doğrultarak, aracından indirdiğini ve yaşadığı daireye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Harun Gülcemal, kapı zilini kendisinin çaldığını, şahısla birlikte içeri girdiklerini, evde bulunanlara sakin olmaları gerektiğini söylediğini, saldırganın kendilerinden para ve değerli eşya istediğini belirtti. Olumsuz yanıt alan saldırganın elindeki silahı kayınvalidesinin başına tutarak tetik düşürdüğünü, patlamayan silahı daha sonra ise eşi Hatice Gülcemal'in başına dayayıp, bir kez ateşlediğini bildirdi.
Saldırganın değerli eşya arayıp bulamadığını, bunun üzerine silah zoruyla kendisini arabasına bindirip, bir ATM'ye götürdüğünü ve 1500 TL çekip, zanlıya verdiğini söyledi. Doktor, zanlının daha sonra ise kaçarak uzaklaştığını kaydetti.
İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise olayın herhangi bir husumetten kaynaklanmadığını, zanlının çifte cinayeti para için işlediğini bildirdi. Yetkilileri ayrıca, saldırganın kaçarak saklandığı evde bulunan iki kişiyi rehin aldığı, bu kişilerin de polis ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldığını ifade etti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

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