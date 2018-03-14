Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına...

İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.'
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314