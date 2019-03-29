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İlayda kazada yaşamını yitirdi, babası gözyaşlarına boğuldu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi İlayda Sevinç (12), yaşamını yitirdi. Öğle yemeği için eve gittiği belirtilen İlayda'nın babası Ali Sevinç, gözyaşlarına boğuldu. Kaza,...

İlayda kazada yaşamını yitirdi, babası gözyaşlarına boğuldu
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi İlayda Sevinç (12), yaşamını yitirdi. Öğle yemeği için eve gittiği belirtilen İlayda'nın babası Ali Sevinç, gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Seferşah Mahallesi Ali Sain Kayaalp Bulvarı'nda meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden Özkan Uysalgil yönetimindeki 17 DS 018 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yahyaçavuş Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Sevinç'e çarptı. Sürücü kaçarken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlayda Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süre sonra kaza yerine gelen İlayda Sevinç'in babası Ali Sevinç ve yakınları, acı haberi alınca gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
Öğle arasında okuldan çıkıp yemeğini yemek için eve gittiği belirtilen İlayda Sevinç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücü Özkan Uysalgil, bir süre sonra Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

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