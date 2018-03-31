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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ile Sümbüllü...

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Sümbüllü Bulvarı'na dönen ehliyetsiz sürücü Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobile, Kayseri istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarptı. Çetinkaya'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, parçalardan bir o sırada ana yola çıkmak için bulvarda bekleyen Ashabil Demirbanka (50) yönetimindeki 46 FU 846 plakalı otomobile isabet etti. İkiye bölünen otomobilin sağ arka tekerleği de yerinden koparak kaza yerinden 50 metre ileriye fırladı.
Kazada Nedim Çetinkaya ile araçta bulunan Nihan Güler (28) ve Pelin Su Yılmaz (1) yaralanırken, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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