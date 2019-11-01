İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



