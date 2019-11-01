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İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre...
GÜVENLİK 01.11.2019, 13:16
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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