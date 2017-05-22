İkitelli'de TEM Otoyolu yakınındaki yağ deposunda yangın çıktı(GENİŞ)

Boğaçhan ÖZER-İhsan YALÇIN/İSTANBUL,()-İKİTELLİ'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü. Zaman zaman patlama sesinin duyulduğu ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli Eski Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir yağ deposunda saat 16.15 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopter de yangını havadan takip etti. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın yerinden göğe yükselen siyah dumanlar, TEM'de seyreden araç sürücülerince ve çevre semtlerde görülebildi.

Bir görgü tanığı, "Çok yüksek sesle patlama meydana geldi. İtfaiye çok çabuk geldi ve yangına müdahale etti. Tedirgin olduk inşallah bir an önce söner" dedi.

(FOTOĞRAF)

