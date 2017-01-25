İkinci kez gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınıp bırakıldıktan sonra ikinci kez gözaltına alınan Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner, açığa alındıktan sonra geçen kasım ayında gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Üner hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Üner, sevk edildiği Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

MHP'Lİ AVUKAT TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca yine ByLock kullandığı tespit edilen muhabeseci K.B. ile C.A. da tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen ekim ayında tutuklanan MHP'nin Döşemealtı ilçe eski başkanı avukat Mahmut Akar ise tahliye edildi.

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