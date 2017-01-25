Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

İkinci kez gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınıp bırakıldıktan sonra ikinci kez gözaltına alınan Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

İkinci kez gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınıp bırakıldıktan sonra ikinci kez gözaltına alınan Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gündoğmuş eski kaymakamı Mustafa Üner, açığa alındıktan sonra geçen kasım ayında gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Üner hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Üner, sevk edildiği Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
MHP'Lİ AVUKAT TAHLİYE EDİLDİ
Ayrıca yine ByLock kullandığı tespit edilen muhabeseci K.B. ile C.A. da tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen ekim ayında tutuklanan MHP'nin Döşemealtı ilçe eski başkanı avukat Mahmut Akar ise tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55