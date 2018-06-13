İki üniversitelinin öldüğü kazada sürücüye hapis cezası

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, halı saha maçından çıkıp, bisikletle eve giden üniversite öğrencileri Burak Mete (20) ve Yunus Akalın'a (19) çarparak, ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü İbrahim Uysal (24), 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Kaza, 26 Ekim 2017 tarihinde, Gazipaşa'ya bağlı Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Uysal'ın kullandığı 07 NA 0058 plakalı otomobil, aynı yönde giden Burak Mete ve Yunus Akalın'ın üzerinde olduğu bisiklete arkadan çarptı. Burak Mete, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yunus Akalın ise 15 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü İbrahim Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazadan sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Burak Mete ve Yunus Akalın'ın, halı saha maçından çıktıkları ve evlerine gitmek üzere yolda oldukları ortaya çıktı.

8 YIL 9 AY HAPİS

Tutuklu İbrahim Uysal'ın yargılandığı dava sona erdi. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında beraatini talep eden Uysal, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Burak Mete ve Yunus Akalın'ın aileleri, kararı gözyaşlarıyla dinledi. İbrahim Uysal, mahkeme sonrası tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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