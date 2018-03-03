Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

İki saat arayla ölen baba-oğul, yan yana defnedildi

ANTALYA'da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (52) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul, bugün yan yana toprağa...

İki saat arayla ölen baba-oğul, yan yana defnedildi
ANTALYA'da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (52) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul, bugün yan yana toprağa verildi.
Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu, evli ve 1 çocuk babası bankadan emekli Erhan Özkan, saat 17.00 sıralarında cenaze işlemleri yapılırken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Baba ve oğul için oturdukları Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri Bıyıklı Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Bıyıklı Mahalle Muhtarı Nevfel Turanoğulları, Ahmet Özkan'ın alzheimer hastası olduğunu ve bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti. Erhan Özkan'ın, babasının bakımını üstlendiği ve aynı evde kaldıklarını anlatan Turanoğulları, "Erhan da babasının üzüntüsüne dayanamadı. İkisi de çok sevilen insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314