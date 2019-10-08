İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Takisağ yönetimindeki 34 ZT 7435 plakalı otomobil ile Enes Fırat yönetimindeki 07 NAM 41 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Mahmut Erdem ve Tümi Takisağ yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.