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İki otomobil çarpıştığı kaza kamerada

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı, şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Tire'ye...

İki otomobil çarpıştığı kaza kamerada

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı, şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Tire'ye bağlı kırsal Karateke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Torbalı'dan Tire yönüne giden Hasan Dolma, bir akaryakıt istasyonundan su almak için yönetimindeki 35 BHC 75 plakalı otomobili yol kenarına yanaştırdı. Bu sırada aynı yöne giden Nuri Yıldırım yönetimindeki 35 YMM 58 plakalı otomobil, Dolma'nın aracına arkadan çarptı. Hasan Dolma'nın otomobili, yol kenarından şarampole düştü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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