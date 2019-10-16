İki otomobil çarpıştı:1 yaralı

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Merve Sivil yönetimindeki 02 AY 099 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Koruk'un kullandığı 80 GZ 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Merve Kızıl'ın araç içinde sıkıştığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı Sivil'i ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



