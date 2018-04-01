Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Konya'dan Ankara istikametine giden...

İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Konya'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nden bulvara çıkan Adalet Bilici'nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü. Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve  Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314