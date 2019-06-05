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İki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Füsun Zengen (31) yaşamını yitirdi, eşi ve iki kızı yaralandı.  Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Gökçeyazı Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet...

İki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Füsun Zengen (31) yaşamını yitirdi, eşi ve iki kızı yaralandı. 
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Gökçeyazı Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet Zengen (32) yönetimindeki 42 YG 289 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zeki Aytan'ın (48) kullandığı 17 AAC 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Zengin ile kızları Hiranur (5) ve Kamile Zengen (8) yaralandı. Eşi Füsun Zengen de olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan  Mehmet Zengen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Füsun Zengen'in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Zeki Aytan ise gözaltına alındı.

​FOTOĞRAFLI 

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