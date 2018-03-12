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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Kaza, bugün saat 18.00...

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Suat Karaca yönetimindeki 20 SA 464 plakalı otomobil, aynı yöne giden İdris Dank'ın kullandığı 20 U 9659 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Suat Karaca'nın kullandığı otomobilde sıkışan yaralıları kısa süren çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Servergazi ve Denizli Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar Suat Karaca, Özgür Güdemen, İdris Dank, Melek Dank, Nursel Yıldırım ve Adem Yıldırım'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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