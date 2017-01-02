İki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza bu akşam Çorum'un Osmancık İlçesi Kızılırmak Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halinde olan 34 yaşındaki Kaan Eravcı, yönetimindeki 19 HS 594 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen Kenan Genç (37) yönetimindeki 06 FS 9772 plakalı otomobil trafik lambaları çalışmayan kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 5 yaşındaki Mustafa Genç, 7 yaşındaki Beyza Genç, 9 yaşındaki Bestegül Genç, anneleri 32 yaşındaki Şehri Genç ve diğer araçta bulunan Abdulsamet Bozyel ile Oktay Kuş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulaslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI