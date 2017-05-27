İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 45 yaşındaki Bircan Aslan öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun 80'inci kilometresindeki Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Birlik yönetimindeki 34 GL 1202 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan Ali Aslan yönetimindeki 01 UA 870 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ali Aslan, eşi Bircan ve oğlu Oğuzhan Arslan ile diğer sürücü Mehmet Birlik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Bircan Aslan, İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bircan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

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