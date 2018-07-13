İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 yaralandı - Ek fotoğraflar
13 Temmuz 2018 Cuma 02:16
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