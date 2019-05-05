İki midibüs kaygan yolda çarpıştı: 5 yaralı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması ile meydana gelen kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer yönüne giden 63 AAB 07 plakalı tur midibüsü, yağışlı havanın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Midibüs, aynı yönde seyreden Ömer E.'nin kullandığı 07 SJ 999 plakalı tur midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki midibüs de yol kenarına savruldu. Tur midibüsünün arka kısmı ikiye ayrılırken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 yolcu yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması ile meydana gelen kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.